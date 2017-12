Jens Toornstra evenaart record in De Kuip

Rol als aangever maakt Ziyech blij

24 december Spelmaker Hakim Ziyech van Ajax keek na afloop van de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1) gretig naar 2018. ,,Ik ga nu eerst even lekker op vakantie naar Marokko met vrienden. Even tot rust komen. Daarna gaan we op jacht op naar de titel. Dat is het enige dat telt.''