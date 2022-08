Jens Toornsta kan in rijtje met Coen Moulijn komen, Xavi Simons wil zijn vader achterna

Eindelijk een keeper uit Heerenveen onder de lat bij SC Heerenveen

Andries Noppert kwam deze zomer in het kielzog van trainer Kees van Wonderen mee naar SC Heerenveen. De doelman stond tussen 2005 en 2014 al onder contract in het Abe Lenstra Stadion, maar hij speelde nog niet in het eerste elftal. Daar kan vanavond tegen Sparta verandering in komen en dat zou een unicum zijn in de historie van de club. Als Noppert keept, dan is hij de eerste speler uit Heerenveen die bij de Friezen onder de lat staat. Over lokale helden gesproken.

Aftrap SC Heerenveen - Sparta: vrijdag 20.00 uur.

Burak Yilmaz: de nieuwe oudste doelpuntenmaker voor Fortuna?

De komst van Burak Yilmaz naar Fortuna Sittard maakt de tongen los. De Turkse topspits kan, als hij daadwerkelijk gaat spelen tegen Ajax, opnieuw de beul worden van Daley Blind, Davy Klaassen, Owen Wijndal en Steven Berghuis. Op 24 maart 2021 sloeg Yilmaz drie keer toe in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. Lukt dit ook tegen Ajax, de club waar hij in 2012 volgens Turkse media zou tekenen, dan is hij de eerste speler in 58 jaar die na zijn 37ste verjaardag scoort en dan stoot ‘King’ Burak meteen Chris Dekker van de troon als oudste doelpuntenmaker voor Fortuna Sittard.



Aftrap Fortuna - Ajax: zaterdag 16.30 uur.

Volledig scherm Burak Yilmaz de nieuwe topspits van Fortuna Sittard. © Pro Shots / Johan Manders

De magere cijfers van Remco Balk

Cambuur haalde met Remco Balk een aanvaller in huis die niet uitblinkt in het maken van doelpunten. In dertig eredivisiewedstrijden scoorde de rechtsbuiten pas één keer, tegen Ajax, in zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. Ook gaf hij pas één assist. Krijgt trainer Henk de Jong hem wel aan de praat of lost Balk zijn belofte ook in Friesland niet in? Het duel met het gepromoveerde Excelsior moet het startschot zijn van een seizoen waarin de 21-jarige aanvaller beter presteert.



Aftrap Cambuur - Excelsior: zaterdag 18.45 uur.

Xavi Simons treedt in de voetsporen van zijn vader

In de jeugdopleiding van FC Barcelona stond Xavi Simons te boek als een groot talent. Nog voor zijn doorbraak in het eerste vertrok de middenvelder naar Paris Saint-Germain, waarvoor hij afgelopen seizoen debuteerde. Ineens dook hij op bij PSV. Tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal etaleerde hij al zijn klasse door op fraaie wijze doelman Jay Gorter te omspelen en te scoren. Als hij tegen het gepromoveerde FC Emmen minuten maakt, treedt Simon in de voetsporen van vader Regillio, die 180 eredivisiewedstrijden speelde en daarin 22 keer scoorde.



Aftrap PSV - FC Emmen: zaterdag 20.00 uur.

Michiel Kramer is niet langer een enfant terrible

Het beroemde broodje kroket in de rust als speler van Feyenoord of een trap in het gezicht van Alexander Büttner die zeven duels schorsing opleverde. Michiel Kramer haalde regelmatig de media vanwege zijn gedrag. Maar nu begint de 33-jarige spits misschien wel als aanvoerder aan zijn tweede seizoen in Waalwijk, waar hij zijn voetbalplezier heeft hervonden. Valt Kramer op vanwege zijn doelpunten of haalt hij dit seizoen ook op een andere manier de media? We gaan het zien en het begint voor hem tegen FC Utrecht.



Aftrap RKC - FC Utrecht: zaterdag 21.00 uur.

Volledig scherm Michiel Kramer, de nieuwe aanvoerder van RKC Waalwijk? © Pro Shots / Niels Boersema

Robert Mühren: KKD-doelpuntenmachine uit Purmerend

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Robert Mühren al vaker laten zien een ware doelpuntenmachine te zijn. In de eerste divisie maakte hij al 142 goals in 205 wedstrijden, ook was de spits 49 keer aangever. Maar in de eredivisie zijn de statistieken van Mühren minder overtuigend: 18 goals en 9 assists in 89 competitiewedstrijden. Blijft Mühren dé gewenste KKD-spits of lukt het hem dit seizoen om namens FC Volendam ook te pieken op het hoogste niveau? Als hij tegen FC Groningen scoort, is dat zijn eerste eredivisiedoelpunt sinds 7 april 2018. Toen scoorde hij namens Sparta tegen VVV-Venlo.



Aftrap FC Groningen - FC Volendam: zondag, 12.15 uur.

Een illuster rijtje voor Jens Toornstra, áls hij scoort

Jens Toornsta en Feyenoord: het is al acht seizoenen een gelukkig huwelijk. De captain gaat aan zijn negende jaargang in Rotterdamse dienst beginnen. Ieder seizoen pikt hij toch wel zijn doelpuntje mee. Lukt dat ook in 2022-2023 dan komt hij in een illuster rijtje met Coen Moulijn, Wim Jansen, Willem van Hanegem en Regi Blinker. Wat deze voormalig topspelers gemeen hebben: zij scoorden in negen eredivisieseizoenen minstens één keer voor Feyenoord. Moulijn is de enige die dit negen jaar op rij lukte. Een mooie mijlpaal ligt voor Toornstra in het verschiet, mocht het hem lukken uiteraard. Misschien al wel op bezoek bij Vitesse.



Aftrap Vitesse - Feyenoord: zondag, 14.30 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deense strateeg begint aan vijftiende eredivisieseizoen

Lasse Schöne begint aan zijn vijftiende jaargang in de eredivisie. De Deense spelmaker van NEC kwam dusver tot 387 duels op het hoogste niveau. Slechts twee buitenlandse spelers speelden vaker in de eredivisie dan hij: landgenoot Jan Heintze (395 duels in 16 seizoenen) en de Zuid-Afrikaan Hans Vonk (433 wedstrijden in 17 seizoenen). De kans dat hij Heintze van de tweede plaats verdringt is groot en als hij nog een jaartje doorgaat, komt ook Hans Vonk in zicht. Al nadert Schöne de diepe herfst van zijn carrière met zijn 36 jaar. Komt de teller zondag op 388 in het duel met FC Twente?



Aftrap NEC - FC Twente: zondag, 14.30 uur.

Ineens is Hobie Verhulst eerste keeper

Hobie Verhulst loopt al een aantal jaartjes mee in het profvoetbal, maar eerste keeper in de eredivisie was hij nog nooit. Trainer Pascal Jansen van AZ biedt hem dit seizoen de kans om zijn kwaliteiten te laten zien. In de eredivisie speelde de 29-jarige doelman al wel, op 4 oktober tegen Sparta (4-4). Nu mag de keeper het met vier eredivisieduels in de benen vanaf de seizoenstart laten zien. Het begint met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Hobie Verhulst de eerste keeper van AZ. © ANP

Programma speelronde 1:

Vrijdag, 20.00 uur: SC Heerenveen - Sparta



Zaterdag, 16.30 uur: Fortuna Sittard - Ajax

Zaterdag, 18.45 uur: Cambuur - Excelsior

Zaterdag, 20.00 uur: PSV - FC Emmen

Zaterdag, 21.00 uur: RKC - FC Utrecht



Zondag, 12.15 uur: FC Groningen - FC Volendam

Zondag, 14.30 uur: NEC - FC Twente

Zondag, 14.30 uur: Vitesse - Feyenoord

Zondag, 16.45 uur: AZ - Go Ahead Eagles