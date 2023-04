Jelle Goes (53) verruilt functie als technisch directeur in Israël voor baan bij UEFA

Feyenoord mét Lutsharel Geertruida tegen SC Cambuur: ‘We zullen waakzaam moeten zijn’

Koploper Feyenoord kan zondag in de competitiewedstrijd tegen hekkensluiter SC Cambuur beschikken over Lutsharel Geertruida. De verdediger, net terug van een hamstringblessure, kreeg donderdag in het met 1-0 gewonnen duel met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League weer wat last van zijn bovenbeen.