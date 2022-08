Jasper Cillessen moet weer wennen aan kunstgras in Volendam: ‘Ik had geen grip’

De 63-voudig international werd al na 10 minuten gepasseerd door Daryl van Mieghem, die een lange bal van middenvelder Benaissa Benamar zo goed aannam dat hij die direct langs Cillessen kon schieten. De doelman, na elf jaar terug bij NEC, liet even later een Volendams schot door zijn vingers glippen. ,,Dat was wel even schrikken. Die bal zwabberde een beetje, maar dan nog moet ik ‘m vasthouden of in ieder geval bij me houden. Gelukkig ging dat schot er niet in. Ik kwam daar met de schrik vrij.”