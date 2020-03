Jarig Ajax in cijfers: van 2 (seconden), via 16 (jaar) naar 273 (goals)

14

En dan kan nummer veertien natuurlijk niet ontbreken. Het rugnummer dat voor altijd verbonden is aan clublegende Johan Cruijff die een shirt met de dat nummer ook maar gewoon op een zekere dag in 1970 uit de wasmand pakte. En die, als het goed is, ook aan geen enkele speler meer wordt gegeven in de komende 120 jaar. Of je moet Marvin Zeegelaar heten. Die kreeg het rugnummer zomaar toebedeeld in de voorbereiding van het seizoen 2010/2011. Een foutje, zo bleek later. Het is trouwens ook veertien jaar geleden (en zes maanden) dat aartsrivaal Feyenoord voor het laatst van Ajax won in Amsterdam. Dat was in 2005 en ja, dat is best lang geleden.



