Jaren van wanbeleid bij Vitesse komen nu ondubbelzinnig aan de oppervlakte

April 2017. De Kuip trilt op zijn grondvesten. Duizenden aanhangers van Vitesse vieren de bekerzege op AZ. De club uit Arnhem verkeert op het hoogtepunt van zijn roem. Eigenaar Alexander Tsjigirinski is onzichtbaar, maar de Rus laat de eredivisionist leiden door Nederlanders. De organisatie is stevig. Er staat kapitaal op het veld. De jaarlijkse schulden worden sterk verminderd.

Maart 2023. Vitesse staat op de rand van de afgrond. De chaos op de werkvloer is compleet. De club verkeert in een bestuurlijke, financiële en sportieve crisis. Jaren van Russische bemoeienis, gesteund door de top in Arnhem, wreken zich. De cocktail van zucht naar macht, eigenzinnigheid en zelfoverschatting is geculmineerd in een diepe poel van ellende.