Janssen treurt na wéér verlies in finale: ‘We wilden het bekronen’

,,In de eerste helft waren we onszelf niet’’, constateerde Janssen voor de camera van ESPN. ,,Na rust ontbrandde het pas, pakten we de grip. Feyenoord loerde vooral op onze fouten, maar we kregen zelf een paar echte kansen. Ik hoorde ook dat de bal nog wel op elf meter had gekund en dat Leroy Fer rood had kunnen krijgen na een tackle op Sander van de Streek’’, blikte de captain terug.