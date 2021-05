Jansen snapt dat ‘teleurgestelde’ Stengs EK misloopt: ‘Hij worstelt al een tijdje’

Zondagmiddag speelde Stengs nog een matige wedstrijd tegen FC Groningen. Jansen: ,,Ik ben met hem eigenlijk voortdurend in gesprek hierover. Om in elk geval zijn ondergrens hoog te houden. Ik weet dat hij er alles aan doet. Hij moet er zelf een antwoord op zien te vinden. Daar heeft hij het EK met Jong Oranje voor, daar is hij wel voor geselecteerd.”

Blije gezichten

Hoewel de wedstrijd van zondag tegen Heracles voor AZ weinig sportieve waarde meer heeft, gaat Jansen zijn elftal wel in de sterkste formatie laten spelen. ,,We willen het seizoen goed afsluiten. In mijn ogen is er genoeg om voor te spelen. Om het puntentotaal bijvoorbeeld. In 2018 werden we derde met 71 punten. En in 2009 kampioen met tachtig. Nu staan we op 68. We willen die 71 punten halen.”