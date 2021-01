Jansen opent het jaar met vliegensvlugge wondergoal tegen Helmond

Jansen ontving de bal net over de middenlijn en zag keeper Stijn van Gassel voor zijn doel staan. Dus besloot de 28-jarige middenvelder om maar eens vanaf een meter of veertig de trekker over te halen. Hij zag zijn krachtige uithaal over Van Gassel vliegen en tegen de touwen belanden: 0-1.



FC Dordrecht verdubbelde even later de voorsprong in Helmond, waar er om 18.45 uur is afgetrapt in de Keuken Kampioen Divisie. Nikolas Agrafiotis maakte zijn eerste treffer van het seizoen. Inmiddels staat het echter 5-2 voor Helmond Sport.