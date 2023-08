Jan Jongbloed, de doelman die met Oranje in twee WK-finales stond, op 82-jarige leeftijd overleden

Jongbloed was bij het WK in 1974 en 1978 doelman van het Nederlands elftal. In totaal kwam hij 24 keer uit voor Oranje. Hij stond als keeper onder de lat bij DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Jongbloed maakte naam als ‘meevoetballende’ keeper omdat hij tijdens de wedstrijden buiten het strafschopgebied kwam. Hij staat in de recordboeken als de oudste speler in een wedstrijd in de eredivisie. In september 1985 verdedigde hij op 44-jarige leeftijd het doel van Go Ahead Eagles.