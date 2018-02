Jan de Jong: Nauwelijks financiële risico's bij nieuw stadion

,,Met Feyenoord City maken we grote stappen’’, zegt De Jong. ,,Wij weten in juli of augustus van dit jaar of er voldoende financiële interesse is van grote partijen. Feyenoord hoeft zelf geen geld op te halen. Het stadion kost 420 miljoen euro. De gemeente staat garant voor toen procent en daar krijgt het aandelen voor terug.

Er moet honderd miljoen uit de markt van private investeerders worden gehaald. Dat zijn mensen die willen investeren in Feyenoord City. En dan moeten de banken ook nog 240 miljoen investeren. En dan weten we in augustus of dat geld uit de markt komt, ja of nee. Als het lukt, loopt Feyenoord geen financieel risico. Lukt het niet, dan loopt Feyenoord een risico van maximaal 2,4 miljoen euro. Dat kunnen we overzien en overleven. Daar gaan we niet aan onderdoor. Er zit een hele solide constructie aan vast. Mijn gevoel zegt dat er veel interesse is, dat de seinen op groen staan. Maar ik doe niet aan gokken, ik doe aan exacte wetenschap. En lukt het niet, dan blijven we toen tot vijftien jaar in de Kuip spelen. Ook goed. Een nieuw stadion is geen doel op zich. Het is een middel om Feyenoord op te stuwen. Of we dichter bij PSV en Ajax kunnen komen.