Jahanbakhsh de beste in doelpuntrijke midweekse ronde

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de midweekse speelweek voorafgaand aan de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord stak er één speler met kop en schouders boven de rest uit: Alireza Jahanbakhsh.

De aanvaller van de Alkmaarse finalist verkeert al weken in een uitstekende vorm en liet met een hattrick en assist zien klaar te zijn voor het grote werk. Hij kreeg van ons een 8,5 als rapportcijfer.

De enige speler die qua midweeks optreden nog enigszins in de buurt van Jahanbakhsh kwam was zijn ploeggenoot Guus Til, die voor zijn spel tegen Vitesse een 7,5 kreeg. Bekijk hieronder alle rapportcijfers van de 32ste speelronde in de eredivisie.

Door Leendert Kamsteeg

FC Twente – PEC Zwolle 2-0

FC Twente: Drommel 6; Van der Lely 7, Bijen 6, Thesker 6,5, Maria 6,5; Maher 6.5, Lam 6.5, F. Jensen 6,5 (75. Slagveer -), Holla 6,5; Tighadouini 6 (85. Van der Heijden -), Assaidi 6,5 (88. El Hamdaoui -).

PEC Zwolle: Boer 5; Ehizibue 5,5, Van den Berg 4,5 (57. Marcellis 6), Sandler 5, Van Polen 4,5; Thomas 6, Dekker 5,5, Saymak 4,5; Namli 4,5, Parzyszek 4,5 (46. Menig 5), Mokhtar 4 (68. Ondaan -).

Arbiter: Van Boekel 6,5

Man of the Match: FC Twente had tegen PEC Zwolle maar één taak: winnen om daarna maar af te wachten wat de concurrentie zou doen. Verdediger Jeroen van der Lely leek die boodschap dinsdagavond in elk geval goed begrepen te hebben. Het betekende voor de rechtsback, die ook defensief zijn mannetje stond, pas zijn eerste treffer in de eredivisie. Daar had hij liefst 67 duels voor nodig. Van alle spelers met minimaal één doelpunt op naam voor de Tukkers deden alleen Wout Brama (120) en Kalle Oranen (138) daar langer over.

Volledig scherm Jeroen van der Lely. © ANP Pro Shots

SC Heerenveen – ADO Den Haag 2-0

SC Heerenveen: Hansen 6; Dumfries 6, Høegh 6,5, Pierie 6, Bulthuis 6,5; Van Amersfoort 7, Thorsby 6,5, Kobayashi 6; Rojas 6,5 (76. Schmidt -), Ghoochannejhad 6 (73. Veerman -), Vlap 5,5 (55. Zeneli 6).

ADO Den Haag: Groothuizen 6; David 4,5 (72. N. Kuipers -), Beugelsdijk 6, Kanon 6,5, Meijers 6; Immers 6, Bakker 5,5, El Khayati 6; Goppel 6 (65. Lorenzen -), Johnsen 6, Hooi 5,5 (65. Falkenburg -).

Arbiter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the Match: Dat voetbal niet moeilijker gemaakt hoeft te worden dan het is, liet Pelle van Amersfoort dinsdagavond tegen ADO Den Haag goed blijken. De Friese middenvelder won met name in de lucht vrijwel al zijn duels en stond bovendien aan de basis van de openingstreffer waarbij Marco Rojas als eindstation fungeerde. Het betekende voor Van Amersfoort zijn tweede assist dit seizoen; afgelopen weekend was hij de aangever bij de 0-2 van Nemanja Mihajlovic tegen VVV.

Volledig scherm Pelle van Amersfoort (rechts). © ANP Pro Shots

Roda JC – PSV 2-2

Roda JC: Jurjus 6; Kum 5, Banggaard 7, Auassar 6, Vansteenkiste 6,5; Gnjatic 6, Ndenge 5,5 Gustafson 7; Rosheuvel 6,5, Van Velzen 6,5 (79. Ngombo -), Vancamp 5,5 (62. Engels -).

PSV: Room 5,5; Rosario 6,5 (84. Pereiro -), Luckassen 6, Schwaab 6,5, Brenet 6; Hendrix 7, Ramselaar 6, Mauro 5,5 (66. Gudmundsson -); Lozano 7, Lammers 5 (72. Obispo -), Bergwijn 5,5.

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Nog maar amper bijgekomen van een alcoholische versnapering, oogde Jorrit Hendrix in Kerkrade opmerkelijk fit tegen Roda JC. De kersvers landskampioen had over negentig minuten bezien een passingspercentage van 92%, veroverde een handjevol ballen op het Eindhovense middenveld en knalde vijf minuten voor tijd wel op heel lekkere wijze de 2-2 voor PSV binnen. Voor Hendrix, die dit seizoen alleen het uitduel met Willem II (5-0) miste, betekende het zijn tweede goal in 2017/18. Eerder scoorde hij op bezoek bij NAC Breda.

Volledig scherm Jorrit Hendrix (tweede van rechts) viert zijn treffer met Steven Bergwijn en Joshua Brenet. © ANP Pro Shots

AZ – Vitesse 4-3

AZ: Bizot 5,5; Van Rhijn 6, Hatzidiakos 6,5, Seuntjens 6, Wijndal 6 (83. Ouwejan); Midtsjø 7, Koopmeiners 6,5, Til 7,5; Jahanbakhsh 8,5 (63. Van Overeem), Weghorst 6,5, Idrissi 5 (85. Van Eijden).

Vitesse: Houwen 4; Karavaev 6, Kashia 5, Miazga 5,5, Büttner 5 (90. Buitink -); Serero 5,5 (58. Bruns 6), Mount 7, Foor 5,5; Beerens 6,5 (81. Van Bergen -), Matavz 6,5, Linssen 6,5.

Arbiter: Nijhuis 6,5

Man of the Match: Net als afgelopen weekend tegen Heracles Almelo was Alireza Jahanbakhsh de beste speler op het veld. De Iranese vleugelaanvaller zorgde op rechts voortdurend voor dreiging en was met een hattrick en assist bij alle vier de Alkmaarse doelpunten tegen Vitesse betrokken. Voor trainer John van den Brom voldoende reden om zijn speler in vorm al na een uur naar de kant te halen met het oog op de bekerfinale met Feyenoord, komende zondag in De Kuip.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh. © ANP Pro Shots

Excelsior – Heracles Almelo 2-2

Excelsior: Kristinsson 7; Karami 6, Mattheij 6,5, De Wijs 5,5, Massop 6; Fortes 6, Faik 6, Messaoud 6,5 (82. Hadouir -); Elbers 6,5, Van Duinen 5,5 (90. Afaker -), García 6,5 (68. Bruins -).

Heracles Almelo: Castro 6,5; Breukers 5, Droste 5 (74. Jakubiak -), Pröpper 5, Van Hintum 5; Monteiro 7, Niemeijer 5 (88. Osman -), Van Ooijen 4; Kuwas 5, Gladon 6 (89. Navratil -), Peterson 5.

Arbiter: Mulder 5,5

Man of the Match: Wat werkelijk niemand zag aankomen, kreeg Jamiro Monteiro in Kralingen hoogstpersoonlijk toch nog voor elkaar. De kleine middenvelder van Heracles Almelo zette zijn ploeg met twee goals in de extra tijd in ondertal nog naast Excelsior: 2-2. De Almeloërs werden daarmee de eerste club die in blessuretijd een achterstand goedmaakte sinds ADO Den Haag dat in 2005 deed tegen Ajax. Toen zorgden goals van Eljero Elia (90+2) en Jean-Paul Saeijs (90+4) nog voor een 2-2 gelijkspel in de Amsterdam Arena.

Volledig scherm Heracles viert de gelijkmaker van Jamiro Monteiro (rechts). © ANP Pro Shots

Willem II – Feyenoord 1-5

Willem II: Wellenreuther 5,5; Heerkens 6, Lachman 6, Wijnaldum 5,5, Tsimikas 4,5; Chirivella 5,5 (56. Azzaoui 6), Rienstra 5,5, Lieftink 6; Haye 4,5 (63. Ogbeche -), Sol 5, Croux 5.

Feyenoord: Jones 6; Diks 7 (88. Nieuwkoop -), Botteghin 6, Van der Heijden 6, Haps 6,5 (62. Malacia -); Amrabat 7, Tapia 6, Vilhena 7; Toornstra 6,5 (70. Hansson -), Vente 6,5, Basacikoglu 6.

Arbiter: Blom 6,5

Man of the Match: Waar Kevin Diks zeker in zijn eerste maanden in Rotterdamse dienst moeite had om mee te komen op het vereiste niveau, daar heeft oud-speler van Fiorentina zich in 2018 knap herpakt. De rechtervleugelverdediger van Feyenoord werd met 76 balcontacten nadrukkelijk in het spel van de nummer vier betrokken en had weinig te duchten van zijn directe tegenstander Jordy Croux. De voorzet bij de 0-3 van Tonny Vilhena betekende zijn derde assist van dit seizoen.

Volledig scherm Kevin Diks (rechts) laat Fran Sol zijn hielen zien. © ANP Pro Shots

Sparta – NAC Breda 2-1

Sparta: Huth 7; Holst 6, Fischer 6, Chabot 6, Floranus 6; Van Moorsel 5,5, Mühren 5, Van Moorsel 6 (80. Spierings -); Verhaar 6,5 (46. Duarte 7), Friday 5, Ahannach 6 (34. Dos Santos 5).

NAC Breda: Bertrams 5,5; Sporkslede 5,5, Koch 5,5, Mari 5,5, Angelino 6; Manu Garcia 5,5, Nijholt 5,5, Fernandes 5,5; Vloet 5, El Allouchi 5,5, Te Vrede 5 (68. Sadiq -).

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: Sparta bewees zichzelf in de kelder van de eredivisie een uitstekende dienst door concurrent NAC Breda thuis met 2-1 te verslaan. De Kasteelheren dankten daar na afloop met name doelman Jannik Huth voor. De Duitse doelman van de Rotterdammers moest enkel capituleren op een inzet van invaller Umar Sadiq, maar stond wel keer op keer paraat op pogingen van onder meer Mitchell te Vrede, Angelino, Fabian Sporkslede en Pablo Mari.

Volledig scherm Jannik Huth grijpt in. © foto: Carla Vos

FC Utrecht – FC Groningen 1-1

FC Utrecht: Jensen 6; Troupée 6,5, Dumic 5, Janssen 7, Van der Maarel 6; Strieder 6, Klich 5,5 (54. Görtler 6), Ayoub 7, Van de Streek 6; Kerk 5,5 (84. Dessers -), Labyad 6 (84. Kali -).

FC Groningen: Padt 5; Zeefuik 6, Te Wierik 5,5, Larsen 5,5, Warmerdam 6 (45+2. Abdeslam 6), Van de Looi 5, Drost 6 (73. Breij -), Bacuna 6,5, Doan 7; Hrustic 6, Van Weert 5,5.

Arbiter: Janssen 5

Man of the Match: Waar vooraf al een beetje rekening mee werd gehouden, werd in de Galgenwaard ook daadwerkelijk waarheid. Zowel FC Utrecht als FC Groningen had genoeg aan een punt voor enerzijds het behalen van de play-offs om Europees voetbal en anderzijds directe handhaving. In een niet al te hoogstaand duel toonde Yassin Ayoub aan er nog wel voor te willen gaan. De 24-jarige Marokkaan had een passzuiverheid van 86% en werd van alle spelers op het veld het vaakst omver gekegeld: zes keer. Komend seizoen wacht voor hem een nieuwe uitdaging, als hij in het Feyenoord-shirt mag aantonen ook een niveau hoger aan te kunnen.

Volledig scherm Yassin Ayoub ((rechts) in duel met Jesper Drost. © ANP Pro Shots

Ajax – VVV-Venlo 4-1

Ajax: Onana 6; Veltman 6 (38. Kristensen 6), De Ligt 7, Wöber 5; Ziyech 7, Mazraoui 6 (84. Ekkelenkamp -), Schöne 5, Van de Beek 6; Neres 7, Huntelaar 6 (68. Dolberg -), Kluivert 5.

VVV-Venlo: Unnerstall 6,5; Dekker 6 Promes 6 (70. Korkmaz -), Röseler 6, Labylle 6,5; Rutten 5 (89. Linthorst -), Post – (12. Janssen 6), Van Bruggen 6; Hunte 5, Seuntjens 6, Van Crooij 5.

Arbiter: Kamphuis 6

Man of the Match: Er kan een boek geschreven worden over het seizoen van Hakim Ziyech bij Ajax. Maar als de Marokkaans international zijn laatste twee duels net zo speelt als vanavond tegen VVV, wordt het laatste hoofdstuk wel positief afgesloten. De middenvelder tikte tegen de Limburgers alweer zijn zesde doelpunt van buiten het zestienmetergebied binnen; iets wat geen enkele speler deze jaargang tot op heden vaker lukte. Een punt tegen AZ volgende week is voor Ajax voldoende om de tweede plek op de ranglijst veilig te stellen.