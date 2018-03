Jahanbakhsh al terug op het veld bij AZ

Jahanbakhsh begon met zijn ploeggenoten aan de voorbereiding op het duel met Feyenoord, zondag in De Kuip. Het is vooralsnog onduidelijk of vleugelspits kan aantreden tegen de regerend landskampioen. Feyenoord en AZ treffen elkaar op 22 april opnieuw in hetzelfde stadion, dan in de finale van het bekertoernooi.



Jahanbakhsh maakte dit seizoen al twaalf doelpunten en leverde acht assists bij de nummer drie van de eredivisie. AZ is nummer twee Ajax tot op twee punten genaderd.