Jaap Stam: tuinieren en klussen na de gebroken beloftes in het beloofde land

Sparta moet voor laatste zes minuten van gestaakte wedstrijd tegen Vitesse terug naar Arnhem

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen Vitesse en Sparta zal worden uitgespeeld. Dat heeft het bestuur betaald voetbal besloten. De wedstrijd werd in minuut 91 stilgelegd wegens wanordelijkheden vanaf de tribunes. Op dat moment had Sparta met nog zes minuten op de klok een 0-1 voorsprong in handen.

8 maart