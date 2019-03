Jaap Stam kan aan de bak: de topprioriteiten op een rij

Steven Berghuis begon er dit seizoen bijna wekelijks over. Feyenoord deed vaak pas écht wat het moest doen als het eenmaal op voorsprong stond. Dan durfde de ploeg wel brutaal ballen in te spelen, hoefden de aanvallers maar éénmaal los te komen van hun tegenstander om aangespeeld te kunnen worden. Inspelen en doorbewegen, dat werk. Te vaak gaf Feyenoord een tegenstander hoop op een mooi resultaat, omdat de ploeg erg moeizaam het positiespel hanteerde.



Stam zal aan het ‘voetballen’ moeten werken. In de voetballerij vinden ze dat vaak een kunstje voor een ervaren veldtrainer. Stam is geen routinier, maar meer ervaren dan Giovanni van Bronckhorst bij diens start. Of Mark van Bommel bij PSV. De vraag is of hij bij Feyenoord wel de patronen kan inslijpen die nu te vaak ontbreken. De trainingen van Stam duurden vooral bij Reading vaak erg lang. Zoals ook Fred Rutten vaak de tijd nam om automatismen in te slijpen.