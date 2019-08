Is Schuurs bij Ajax de opvolger van De Ligt?

Door Freek Jansen



Met de medaille van de Johan Cruijff Schaal om zijn nek stond Perr Schuurs na Ajax-PSV de media te woord. De negentienjarige verdediger vertelde niet alleen over zijn sterke wedstrijd, maar ook over het moeilijke eerste seizoen in Amsterdam, waarin hij zich moest aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. En over het gesprekje met Sjaak Swart van begin juli, vlak voor het oefenduel met Anderlecht. ,,Ik kwam meneer Swart op de Toekomst tegen en hij had wat tips voor me.’’



Sjaak Swart vindt het mooi dat zijn conversatie met Schuurs bij de speler goed is gevallen. Maar nog belangrijker voor het clubicoon is dat de Limburgse verdediger zich op het veld laat zien. ,,Want dat heb ik in dat gesprek ook tegen hem gezegd’’, zegt Swart. ,,Hij moest zich meer laten gelden, meer zelfvertrouwen hebben, meer van zich afbijten. Ik kende Perr al langere tijd, via mijn vriend Willy Dullens. Ik zie alle duels van Jong Ajax en volgde hem dan ook met extra aandacht. Maar ik vond hem afgelopen seizoen veel te behoudend spelen. Hij werd daardoor te vaak afgetroefd. Dat vond ik niet goed. En dat heb ik hem ook verteld. Het was allemaal te lief.’’