Is Real-variant voor Ajax aanknopingspunt in eredivisie?

Daniël Dwarswaard



Natuurlijk stonden de Ajacieden met de pest in hun lijf in de catacomben van de Johan Cruijff Arena na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid. Een wedstrijd die past in het clichébeeld van Nederlandse ploegen in Europa: beter zijn dan de tegenstander en toch verliezen. Toch moet het duel Ajax óók hoop geven. De ploeg die zo uitgeblust leek na de winterstop laat zien dat ze nog niet hebben opgegeven. De wedstrijd tegen Real sloot naadloos aan bij de aanstekelijke Europese optredens dit seizoen van de Amsterdammers. De vele buitenlandse journalisten keken elkaar op de volgepakte perstribune eens aan: wow, wat een ploeg is dit Ajax.