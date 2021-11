Is Ofir Marciano een notoire blunderaar of niet? ‘Beste keeper in 30 jaar bij Hibernian’

Tegen FC Twente staat Ofir Marciano opnieuw onder de Feyenoord-lat als vervanger van Justin Bijlow. De Israëliër stuntelt vooralsnog in de spaarzame minuten die hij krijgt bij de Rotterdammers. Heeft Feyenoord een notoire blunderaar in huis gehaald of zijn dit incidenten?

Afgelopen seizoen slaagde Nick Marsman er bij Feyenoord tot grote verrassing in de blessuregevoelige Justin Bijlow tijdelijk naar het tweede plan te dirigeren. Marsman liet de concurrentiestrijd een climax bereiken en bezorgde Dick Advocaat keuzestress. Nee, Ofir Marciano heeft nog niet bepaald bewezen de basisplek van de onbetwiste eerste keus Bijlow te bedreigen. De Israëliër ging in de voorbereiding al niet vrijuit bij een tegentreffer en was gisteravond hoofdschuldige bij twee goals van Slavia Praag (2-2).

Moet Feyenoord de komende tijd zonder de met corona besmette Bijlow vrezen voor nog meer cadeautjes? ,,Marciano was een redelijk solide keeper hier”, zegt de Schotse journalist Scott Burns, die Marciano jarenlang aan het werk zag in de Schotse competitie. De huidige Feyenoorder stond vijf seizoenen onder contract bij subtopper Hibernian en speelde eveneens voor het Israëlische Ashdod en het Belgische Royal Excelsior Moeskroen.

Quote Als back-up is hij denk ik wel geschikt voor Feyenoord Scott Burns

Het maken van blunders kleeft echter wel aan hem. ,,Hij heeft hier ook wel een paar enorme fouten gemaakt, maar was over het algemeen redelijk constant. Voor dat niveau is hij een goede keeper, maar voor een topclub is hij niets meer dan een tweede of derde keuze.” Marciano wisselde katachtige safes af met blunders. Ook in Praag redde hij na een kopbal knap op zijn doellijn, maar verliet hij het veld als de schlemiel.

Zijn collega Patrick McPartlin van de Edinburgh Evening News is complimenteuzer. ,,Veel fans van Hibernian vonden hem de beste keeper die ze in dertig jaar hebben gehad. Met zijn reddingen pakte hij veel punten en hielp hij Hibernian aan goede resultaten. Ik denk dat Feyenoord een erg goede, allround doelman heeft gestrikt. Na een foutje in Schotland herpakte hij zich altijd snel weer.’’

Celtic

Mede daardoor toonde ook Celtic afgelopen zomer interesse in zijn diensten. Hij hield 32 keer de nul in de Schotse Premiership en verdedigde hij 34 keer de kleuren van zijn land Israël. Ook daar valt hij op met zijn reddingen, maar blijkt hij niet foutloos. McPartlin denkt te weten waar dat aan ligt. ,,Hij speelt maar zelden, dus zal daardoor iets minder gefocust zijn. Bij Hibernian speelde hij altijd en was hij betrouwbaar.’’

Tegen FC Twente zal de 32-jarige sluitpost opnieuw onder de lat staan, omdat Justin Bijlow nog in quarantaine zit. Zijn coach Arne Slot schreef zijn keeper in elk geval nog niet af. ,,Kijk waar Cyriel nu staat en hoe belangrijk hij tegen Slavia was”, vertelde de oefenmeester na de wedstrijd. ,,Ik heb na de wedstrijd tegen Ofir gezegd dat je in het leven van een keeper en een spits soms de held en soms de schlemiel kan zijn. Het is nu aan Ofir om dezelfde reactie te geven als Cyriel.’’

