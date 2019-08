Is Dylan Vente klaar voor de spitspositie bij Feyenoord? ‘Ik zie het niet bij hem’

Een andere oud-spits met een enorme status in De Kuip, Ove Kindvall, is wat positiever gestemd over Vente, als achtjarig mannetje door Feyenoord weggeplukt bij de amateurs van VV Smitshoek in Barendrecht. ,,Hoe oud is die jongen? Negentien, twintig? Toen ik op die leeftijd was, was ik ook nog geen volmaakte voetballer. Het is niet eenvoudig hoor, je als talent te moeten bewijzen in een moeizaam draaiend elftal. Gun die jongen de tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dylan Vente uiteindelijk belangrijk kan worden voor Feyenoord.”



Misschien zondag al wel tegen Sparta. Één ding staat vast: Vente heeft een reputatie tegen de club van West. In het laatste onderlinge treffen op Het Kasteel, de historische 0-7, scoorde Vente met een lenige kopgoal. Een treffer die opvallende gelijkenissen kende met het allereerste doelpunt dat ooit gemaakt werd in De Kuip, op 27 maart 1937. De doelpuntmaker van toen? Leen Vente. Inderdaad, de broer van Dylans opa.