Is dit de opvolger van Sarina Wiegman bij Oranje? ‘Ooit wil ik bondscoach worden’

Veurink was in het verleden hoofdtrainer van de vrouwen van FC Twente, waarmee hij vier landstitels pakte. Sinds 2017 staat hij Wiegman bij bij de Oranjevrouwen. Begin dit kalenderjaar verlengde Veurink zijn contract bij de KNVB tot de zomer van 2023. Later werd bekend dat Wiegman na de Olympische Spelen van 2021 naar de Engelse voetbalbond vertrekt.

Bij absentie van Wiegman stond Veurink afgelopen vrijdag tegen de Verenigde Staten (0-2) al voor de groep. Wiegman sluit dit interlandblok niet meer aan en wordt zodoende vanavond tegen Kosovo (18.30 uur) opnieuw vervangen door de 34-jarige Veurink. Vanavond sluiten de Leeuwinnen de EK-kwalificatiegroep af, waarin ze sowieso groepswinnaar zijn na een vooralsnog foutloze reeks van negen wedstrijden en 27 punten.

Quote Hij is heel analytisch en treedt in detail. Statistiek vindt hij leuk, net als ik. Merel van Dongen

Dat Veurink nu aan het roer staat, roept de vraag op of hij ambities heeft om de positie van Wiegman over te nemen. ,,Daar ben ik nooit heel moeilijk in geweest. Ik werk lang in het vrouwenvoetbal en voor mij zou de cirkel wel rond zijn op het moment dat ik ooit, met de nadruk op ooit, bondscoach zou kunnen zijn in het vrouwenvoetbal. Ik mag ook dromen en ambities hebben en ik vind het goed als je die uitspreekt. Maar of dat de opvolging van Wiegman is, vind ik een vraag voor de KNVB.”

Volledig scherm Sarina Wiegman, geflankeerd door Arjan Veurink. © BSR Agency

Het is vooralsnog onduidelijk wie Wiegman meeneemt als ze naar Engeland gaat. Het is niet ondenkbaar dat ze Veurink mee vraagt. Op voorspraak van Wiegman werd het contract van Veurink dit seizoen opengebroken. ,,Wij vullen elkaar op alle fronten heel goed aan, zowel binnen als buiten het veld”, zei Wiegman toen. ,,Alles is mogelijk”, zegt Veurink, over een eventuele samenwerking met Wiegman bij de FA. ,,Al vind ik dit niet het moment om daar iets over te zeggen. Ik denk altijd na over mezelf en mijn carrière en wat daarin het beste voor mij is. De KNVB is daarin heel belangrijk. Die gesprekken zullen op korte termijn wel plaatsvinden.”

Veurink heeft gesproken met de KNVB over de opvolging van Wiegman, net als de spelersraad van Oranje. Binnen de selectie is de vacature geen groot issue, vindt verdediger Merel van Dongen. Veurink is volgens haar ‘één van de mensen die het kan’. ,,Hij is heel analytisch en treedt in detail. Statistiek vindt hij leuk, net als ik. Als hij dingen uitlegt, is het vaak heel duidelijk. Een goed verhaal, goed onderbouwd.

,,Maar ik heb geen idee wat er gaande is, met wie er gesproken wordt”, aldus Van Dongen. Jill Ellis, ex-bondscoach van de Verenigde Staten, liet afgelopen vrijdag bij FC Afkicken weten niet op voorhand nee te zeggen tegen een aanbod van de KNVB. ,,Ik ken Jill alleen van interviews en persconferenties”, aldus Van Dongen. ,,Zelf heb ik tweeënhalf jaar in Amerika gevoetbald. Ik ken de mentaliteit en die ligt me wel. Dat is het enige dat ik erover kan zeggen.”

Bekijk hier de reacties na de wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen de Verenigde Staten (0-2):