Is de wereld verbazen belangrijker dan een prijs?

Dit betoog begin ik met een quizvraag voor de toekomst. Stel, over twintig jaar zit u in de voetbalkantine en komen er wat voetbalvragen langs. Vraag 1: wie werd er kampioen van de eredivisie in het seizoen 2018-2019? Vraag 2: met hoeveel won Ajax in de Champions League de uitwedstrijd bij ­titelverdediger Real Madrid?



Natuurlijk zal die laatste vraag mak­kelijker te beantwoorden zijn.



1-4, daar komt geen gokje aan te pas. Die vraag zal zelfs voor nostalgische gevoelens zorgen daar in de voetbalkantine. Deze prestatie is een prijs op zich. Nee, inderdaad. Het levert (voorlopig) geen zilverwerk op. Maar wel: trots, eigenwaarde, aanzien in de internationale voetbalwereld, bewondering.