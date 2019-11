Irritatie neemt toe bij Groenendijk: ‘Dit mag niet structureel worden’

De 3-0 nederlaag bij Fortuna Sittard in het bekertoernooi dreunde vandaag nog na bij ADO Den Haag, dat ook in de competitie teleurstelt. Bij trainer Fons Groenendijk neemt de irritatie toe.

Het ging vandaag weer over strafschoppen in Den Haag. Zoals zo vaak dit seizoen. Gisteren kreeg Fortuna er eentje na een uur, bij 0-0. ,,Dat was er nooit één, maar het overkomt ons wel weer”, zegt Groenendijk, die vindt dat zijn ploeg slimmer moet zijn.

,,Want hier kunnen we niet tegen voetballen, dat moet er echt uit. Spelers gaan ook gemakkelijk liggen, behalve die van ADO. Geloof me, in de top – ik heb er zelf een tijdje rondgelopen – gaan spelers gewoon naar de grond. Dat moeten we leren.”

Nat washandje

De strafschop was het kantelpunt, daarna liep Fortuna uit. Het deelde zo in de beker op halve kracht – de Limburgers begonnen met maar liefst zes andere spelers – een gevoelige tik uit aan een concurrent onderin de eredivisie. Groenendijk: ,,Alleen had je in de rust tegen mij gezegd: ‘je gaat er met 3-0 af’, dan had ik je een nat washandje en een aspirientje gegeven. Niemand zou het geloven die het begin van de wedstrijd had gezien, maar ook dat overkomt ADO nu. Dat mag niet structureel worden.”

Ook omdat ADO er in de competitie er ronduit slecht voor staat. Alleen RKC Waalwijk heeft na elf wedstrijden minder punten. ,,We hebben al een aantal wedstrijden verloren, dus staan we waar we nu horen te staan”, is Groenendijk realistisch. ,,Gelukkig staan er daar vijf clubs op een punt van elkaar. Er is nog geen paniek. We staan er niet best voor, maar er zijn genoeg ploegen die we nog voorbij kunnen.’’

Zuurstof

Toch zit ADO voor Heerenveen-thuis in de overlevingsmodus, erkent de trainer. Hij roept dat al even en verlangt zondagmiddag ook meer van zijn spelers. Zo voerde de oud-prof vandaag ook al een paar pittige gesprekken. ,,Ik vind dat we moeten knokken zoals bij Vitesse (0-2, red). Voor elk punt moeten we aan het zuurstof, exceptionele kwaliteiten hebben we niet meer. Dit ADO moet, ondanks veel ervaren spelers, snel leren.”