Inzet Huntelaar voor topper met PSV onzeker na uitvallen op training

Keuken Kampioen Divisie Jong Ajax zet povere reeks voort met verlies tegen opgeleefd TOP Oss

0:25 Jong Ajax heeft de slechte serie in de Keuken Kampioen Divisie niet kunnen omdraaien in de uitwedstrijd tegen TOP Oss. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ging in het Frans Heesen Stadion met 1-0 onderuit. Voor TOP Oss was het juist de vijfde overwinning op rij.