Invaller Mulenga helpt Go Ahead met twee doelpunten aan overwinning bij Telstar

De Zambiaanse routinier viel in de 67ste minuut in en kopte nog geen minuut later de gelijkmaker binnen. Minder dan een kwartier later scoorde de spits opnieuw met zijn hoofd op aangeven van aanvoerder Jeroen Veldmate. Dankzij de overwinning stijgt Go Ahead naar de tiende plek met zestien punten. Tegenstander Telstar staat een plek hoger met hetzelfde aantal punten, maar een iets beter doelsaldo.