‘Internationale grootmacht’ VVV niet bang voor FC Groningen

Door Dennis van Bergen

Enerzijds kun je stellen dat VVV zondagmiddag als underdog naar het hoge noorden reist, waar het om 16.45 uur het eredivisieweekend afsluit met het treffen tegen FC Groningen. Aan de andere kant is de Venlose club met huurlingen van Borussia Dortmund, Real Madrid en Arsenal in de gelederen op papier best een grote naam. Trainer Maurice Steijn: ,,Als die jongens dit seizoen net zo groot blijken als de clubs waar ze vandaag komen, hoeven we niet bang te zijn.”

Hij zegt het met een lach, Steijn, de coach die in Venlo topwerk heeft afgeleverd de laatste jaren door met een heel bescheiden budget stapje voor stapje uit te groeien tot de eredivisionist van nu. Een eredivisionist met, inderdaad, ‘grote’ namen, zoals Etienne Amenyido (Borussia Dortmund), Mink Peeters (Real Madrid) en Kelechi Nwakali (Arsenal). Laatstgenoemden zijn tegen FC Groningen voor het eerst inzetbaar voor de Limburgse club. ,,Maar ik heb op dit moment weinig reden tot wisselen”, zegt de Haagse trainer. ,,Tegen Sparta (3-0 winst) en FC Twente (1-2 winst) en ook de eerste 55 minuten tegen Ajax (0-2 verlies), hebben we het goed gedaan. Dat lijkt het me logisch dat je grotendeels kiest voor de vertrouwde ploeg.”

Luxeprobleem