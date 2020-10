International Kika van Es terug bij FC Twente: een gouden deal voor 1 pond

Een koopje kun je het niet eens noemen. Waar vind je in het huidige voetbal nog een international van een topland, in de bloei van haar leven, met een doorlopend contract, die je voor het symbolische bedrag van één pond kunt ophalen? Kika van Es kan er wel om lachen en geeft de credits aan haar Oldenzaalse zaakwaarnemer Leoni Blokhuis. „Leoni heeft het voor elkaar gekregen dat ik een clausule in mijn contract had, waarin stond dat ik te allen tijde terug kon naar Nederland”, vertelt ze.