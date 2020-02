Insigne en Italië gaven 5-3-2 bij Oranje al eens de nekslag

Sleutelduel

Op 4 juni 2018 speelde het Nederlands elftal uit tegen Italië. Achteraf werd dat een sleutelduel onder Ronald Koeman. In het stadion van Juventus speelde Oranje voor het laatst in een 5-3-2-speelwijze. Koeman zag die avond tijdens de vierde oefenwedstrijd sinds zijn aantreden nog steeds geen verbetering in de tactiek met vast vijf man achterin. ,,We kregen geen vat op de lopende mensen van Italië. En zelf kwamen we nauwelijks aan opbouwen toe’', zei de bondscoach na het gelijkspel (1-1).