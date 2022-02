Ingetogen juichen tegen je oude club? Joey Veerman heeft er bij PSV maling aan

Samenvatting Debuut in ‘Jut en Jul-competitie’ bevalt degradant PSV maar matig

Het debuut in de Conference League is PSV maar matig bevallen. 1-0 thuis tegen Maccabi Tel Aviv, daarmee blijft de return in Israël volgende week spannend. Onnodig spannend, want tegen deze ploeg mag de nummer twee van de eredivisie nooit sneuvelen.

17 februari