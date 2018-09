Indrukwekkend eerbetoon Vitesse-supporters voor spoordrama Oss

VVV schiet apathisch NAC naar laatste plaats in Eredivisie

21:58 VVV-Venlo heeft een extra hoofdstuk toegevoegd aan de toch al prima competitiestart. De Limburgers wonnen in eigen huis eenvoudig met 3-0 van een apathisch NAC, dat met drie punten en een doelsaldo van min tien hekkensluiter is in de eredivisie.