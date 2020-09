In februari geboren? Dan de grootste kans om Oranje te halen

1

Als Mohamed Ihattaren morgen tegen Polen debuteert, heeft Oranje er weer een international bij die in februari is geboren. Is dat relevante info? Ja, best wel. Voetballers die vroeg in het jaar zijn geboren, hebben namelijk een veel grotere kans om in Oranje te komen. Sterker nog, internationals uit februari hebben inmiddels net zoveel ‘caps’ als alle spelers uit juni en december sámen. En dan te bedenken dat Wesley Sneijder, Oranjes recordinternational met 134 caps, ook nog in juni werd geboren...