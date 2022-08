In deze gloednieuwe uitshirts beginnen de clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie aan het seizoen

Voetbalshirts. Volgens velen een bijzaak van de sport, maar in de praktijk heeft toch iedereen een mening over het nieuwe tricot van zijn of haar favoriete club. Clubs huren dure bureaus in die gespecialiseerd zijn in modeontwerpen. Aan de hand van uitvoerig marktonderzoek wordt het nieuwe tenue met grote trots bekendgemaakt. Vervolgens is het wachten op het oordeel van de fans.