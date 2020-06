In augustus bijna dagelijks oefenduels Nederlandse clubs

,,We gaan er samen met de clubs en voor alle fans een groot voetbalfeest van maken”, zegt Frank Rutten van FOX Sports. De zender moest het vanwege de uitbraak van het coronavirus de laatste tijd vooral doen met herhalingen en wedstrijden uit buitenlandse competities die wel werden hervat. Het laatste eredivisieduel was FC Groningen tegen PSV op 8 maart.

De KNVB liet woensdag weten dat het de bedoeling is dat de eredivisie op 12 september weer begint. Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, is blij met de invulling van de maand augustus. ,,We maken grote stappen. Twee maanden geleden dacht niemand in Nederland aan voetbal. Laat staan dat we al zo snel weer zouden kunnen gaan voetballen. Uiteindelijk willen we natuurlijk wel verantwoord terug naar het ‘oude normaal’. Dat wil zeggen volle stadions.”