‘Ik zie Ajax geen punten meer verspelen’

TitelstrijdPSV had de landstitel voor het grijpen zondag in de Johan Cruijff Arena. Maar door de 3-1 nederlaag bij Ajax lijken de kansen gekeerd. Hoe komen de Eindhovenaren deze tik te boven? ,,Het is een geluk dat ze deze week weer aan de bak moeten’’, zegt Aad de Mos.

Door Wietse Dijkstra



Het midweekse programma komt voor de verliezers van de topper als geroepen, zegt de oud-trainer van zowel Ajax als PSV. ,,Dat is het fijnste als je verloren hebt’’, aldus De Mos. ,,Dan kun je die scheve schaats meteen weer recht slijpen.’’



Ajax speelt woensdag uit tegen Emmen, PSV een dag later thuis tegen PEC. ,,Donderdag gaat het voor PSV opnieuw beginnen’’, zegt Willy van de Kerkhof, voormalig middenvelder van de Brabanders. ,,Vanaf nu moet je iedere wedstrijd honderd procent geven. Om kampioen te winnen, moet je nog zeven keer winnen. Dat is de enige methode. Ik zie Ajax namelijk geen punten meer verspelen. Zij hebben niet zo’n zwaar programma.’’

,,Beide ploegen kunnen nog punten laten liggen’’, vindt De Mos. ,,Ajax kan ook uit tegen een ploeg als FC Groningen punten verspelen. Net zo goed als PSV dat kan bij Vitesse en AZ. Voorlopig staat PSV er nog het beste voor. Ook vanwege alle beslommeringen die Ajax nog heeft. Zij krijgen straks ook nog te maken met blessures en transferperikelen. Het is niet zo makkelijk om dit elftal in balans te houden.’’

Ook Pierre van Hooijdonk denkt dat het programma Ajax nog parten gaat spelen. ,,En dan heb ik niet over de competitie, maar meer over de Champions League’’, zegt de ex-international. ,,Dat gaat denk ik de doorslag geven. Vooral het mentale – ‘ik ben moe’- aspect kan een rol gaan spelen.’’

Quote Dit is niet het PSV van de eerste seizoens­helft. Luuk de Jong is de enige aanvaller die nog een zeven scoort. Pierre van Hooijdonk

Toch hebben de Amsterdammers door hun overwinning van zondag ook een mentaal voordeel. ,,PSV heeft het laten liggen’’, zegt Van de Kerkhof. ,,Met name toen ze na de rode kaart voor Mazraoui gelijk de 1-1 maakten. Toen hadden ze een geweldige kans om ook de 2-1 en 3-1 te maken en had het kat in het bakkie moeten zijn. Dan was het over geweest. Maar PSV heeft verzuimd om Ajax onder druk te zetten. Nu ligt de strijd weer open en gaat het nog een leuke competitie worden.’’

,,Ik denk dat PSV nu wel de hete adem van Ajax voelt’’, zegt Van Hooijdonk. ,,In die gekke tien minuten na rust had je het kunnen beslissen en was je kampioen van Nederland geweest. Daar komt bij dat PSV al een aantal weken niet meer zo goed speelt. Dit is niet het PSV van de eerste seizoenshelft. Luuk de Jong is de enige aanvaller die nog een zeven scoort. Bergwijn en Lozano hebben al een tijdje niet meer de vorm van de eerste seizoenshelft. Daardoor gaat het nu moeizaam.’’

Quote Als PSV geen kampioen wordt, hebben ze een verloren seizoen en gaat Ajax met alle eer aan de haal Willy van de Kerkhof

En wacht trainer Mark van Bommel nog een zware klus. ,,De druk ligt nu zeker bij PSV’’, meent Van de Kerkhof. ,,Dat moet ook. Als PSV geen kampioen wordt hebben ze een verloren seizoen en gaat Ajax met alle eer aan de haal. Zij spelen nog op drie fronten. Dat geeft een positieve uitstraling aan de hele club.’’

De Mos ziet het anders. ,,De druk ligt bij Ajax’’, vindt de Hagenaar. ,,Zij moeten kampioen worden, hoe ver ze ook komen in de Champions League. Het kampioenschap is het belangrijkste. Anders zitten ze straks vijf jaar zonder titel.’’

Resterend programma

PSV

Donderdag 4 april (18.30 uur): PSV - PEC Zwolle

Zondag 7 april (16.45 uur): Vitesse - PSV

Zondag 14 april (12.15 uur): PSV - De Graafschap

Zondag 21 april (16.45 uur): PSV - ADO Den Haag

Donderdag 25 april (20.45 uur): Willem II - PSV

Zondag 28 april (14.30 uur): PSV - Heracles Almelo

Zondag 12 mei (14.30 uur): AZ - PSV

Ajax