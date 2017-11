'Ik moet het hebben van intikkers en rebounds'

Record voor Nijland: 'Ik was liever 98 keer in de basis gestart'

16:55 Stef Nijland heeft na de 0-0 tussen Vitesse en PEC Zwolle een record te pakken. Nijland kwam er in de 84ste minuut in voor Erik Israelsson en dat was zijn 98ste invalbeurt in de eredivisie: een record.