'Ik kan bijna tegen de keeper zeggen: ík schiet hem daar’

Volgens de aanvallende middenvelder van ADO Den Haag is het bij strafschoppen de kunst om de bal strak in de hoek van het doel, net langs de paal, te schieten. ,,Dan kan ik bijna tegen de keeper zeggen: ‘ík schiet hem daar’ en dan pakt hij hem nog niet. Mijn aanloop is zodanig ingesteld, dat de keeper vaak al is gedoken. Dan is het voor mij makkelijker om hem in de andere hoek te schuiven.”



