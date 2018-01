'Ik had het gevoel dat ik vastliep'

Was het een moeilijk besluit? ,,Enerzijds niet, vanwege wat ik net heb geschetst. Aan de andere kant krijg je in de winterstop ook weer mailtjes van mensen die vragen wanneer je column weer begint. Die zeggen dat je absoluut moet doorgaan. Het is opvallend. Mensen die mijn oorspronkelijke column niets vonden, waarderen wat ik de laatste maanden heb gedaan. En andersom. Dat brengt je aan het twijfelen, maar toch is dit voor mijn gevoel de juiste beslissing.’’ Lees verder onder de foto.

Zien we je ooit nog terug als columnist?

,,Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Voorlopig in elk geval even niet. Ik zal voor mezelf eerst moeten bepalen of ik überhaupt nog wil schrijven. In de loop der jaren zijn er wel wat verzoeken voorbijgekomen om iets te doen. Als dat zo blijft en ik voel ooit weer de behoefte om columns te maken, wie weet. Bij het AD of ergens anders. Dat moet de toekomst uitwijzen.’’