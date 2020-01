‘Ik durfde in Groningen de straat niet eens meer op’

Door Sander de Vries en Daniël Dwarswaard



Zijn eerste zware seizoen als trainer van FC Groningen zat er afgelopen zomer net op toen Danny Buijs in Egypte drie dagen van zijn vakantie niet van de ­hotelkamer af kwam. Vrouw en kinderen lagen buiten in de zon en in het zwembad. Binnen lag Buijs op zijn bed. Bijna drie dagen achter elkaar sliep hij. Zo’n twintig uur per dag. Versleten, op, moe van een seizoen betaald voetbal als eindverantwoordelijke. ,,Vrijwel direct na de laatste wedstrijd vlogen we naar Egypte. Ik kan heel lang doorlopen zonder ziek te worden en dan gaat op vakantie het licht uit. Een Egyptenaar die onze kamers schoonmaakte, zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw: ‘Je moet die man een beetje in de gaten houden. Gaat volgens mij niet helemaal goed.’ Maar na drie dagen was ik weer het mannetje. Gelukkig gingen we twee weken op vakantie, dus had ik nog genoeg tijd voor mijn gezin.’’