‘Ik dacht: dit wordt een lange avond’

,,Als je zo slap verdedigt in het eerste half uur, dan maak je het jezelf bijna onmogelijk tegen dit Ajax”, zei Pelle Clement tegenover FOX Sports. ,,Ik dacht: dit wordt een heel lange avond. Je hebt totaal geen idee waar ze komen. Als je Ziyech niet aanpakt, dan legt hij de bal neer waar hij dat wil. We vreesden het ergste.”

Of Mustafa Saymak dacht: haal mij hier weg bij 0-3 (twee keer Quincy Promes en David Neres)? ,,Nee, eerlijk gezegd niet.” Ajax liet opeens de teugels vieren. Daar profiteerde PEC van. Heel Zwolle leefde op na de treffer van Gustavo Hamer (1-3) en had hoop op een punt tegen de koploper.

Na de 2-3 van Saymak, die invaller Edson Alvarez raakte met zijn elleboog, ontplofte het stadion en drukte PEC Ajax tegen de muur. ,,Het was echt niet mijn bedoeling om hem uit de wedstrijd te slaan. Ik wist meteen dat het fout was. Ik hoop dat Edson snel herstelt.”

Neres besliste het duel vlak voor tijd met zijn tweede van de avond: 2-4. ,,Hier kunnen we hoop uit putten, we zijn blijven werken als team. Maar we hebben zeker mogelijkheden gehad om te stunten", aldus aanvoerder Clement.