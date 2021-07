IJsbad als symbool voor frisse blik: Feyenoord wil samenwerken met Braziliaanse academie

Door Mikos Gouka



De duik in het ijskoude bergbeekje in het Oostenrijkse Schruns symboliseert misschien wel de frisse blik die bij Feyenoord valt te bespeuren. Niet alleen Arne Slot en zijn technische staf willen dingen anders doen, ook de clubleiding kijkt naar nieuwe mogelijkheden.



Feyenoord staat op het punt om een samenwerking aan te gaan met Laranja Mecanica, een voetbalacademie aan de rand van Zuid-Braziliaanse stad Arapongas. De Rotterdammers keken al langer rond bij de academie die onder meer eigendom is van de zoon van voormalig speler en international Wim Jansen. In het verleden brachten de jeugdtrainers Stanley Brard en Cor Adriaanse al eens een bezoek aan Arapongas.

De Rotterdammers hebben van die academie de Braziliaanse jeugdspeler Igor op het oog. Het 16-jarige talent was al in Rotterdam om mee te trainen en als hij straks over een Italiaans paspoort beschikt, komt hij (als alles volgens plan verloopt) definitief naar Varkenoord. Volgens insiders is Igor een zeer talentvolle speler en een officiële samenwerking met Laranja Mecanica maakt zijn komst straks een stuk eenvoudiger.

Of Igor straks al zo ver is dat hij meteen in beeld kan raken bij Arne Slot is uiteraard afwachten. Hij zal de tijd krijgen om te wennen aan Nederland en kan in diverse jeugdelftallen ervaring opdoen. Maar de trainer van Feyenoord heeft wel oog voor erg jonge spelers, want in Schruns krijgt de eveneens pas 16-jarige Antoni Milambo een kans om zich te bewijzen.

Volledig scherm Arne Slot (inzet: Feyenoorders nemen ijsbad op trainingskamp). © ANP (inzet: Mikos Gouka) © Mischa Keemink

In het warme Oostenrijk schaaft Slot vrolijk verder aan zijn speelwijze. De intensieve oefeningen zijn voortdurend gebaseerd op heel snel omschakelen en zo vroeg mogelijk de tegenstander onder druk zetten. De trainer zei zaterdag na de oefenwedstrijd tegen AEK Athene dat hij nog hoopte op een terugkeer van Steven Berghuis, die graag naar Ajax wil verhuizen. Dat lijkt tegen beter weten in, de international zal normaal gesproken niet meer terugkeren in Rotterdam. De clubleiding van Feyenoord verwijst de berichten dat er een akkoord met Ajax is wel naar het rijk der fabelen. Er is nog altijd sprake van een status quo. Ajax wil vier miljoen neerleggen voor de aanvoerder van Feyenoord en de Rotterdammers willen meer geld zien voor de clubtopscorer.

Voorlopig moet Slot het doen met of Luis Sinisterra op rechts of Bryan Linssen, die tegen AEK tot de beste spelers behoorde. Technisch directeur Frank Arnesen, eveneens aanwezig in Schruns, speurt verder naar aanvallende versterkingen. Dat er Nederlandse investeerders de intentie hebben om financieel iets meer mogelijkheden te creëren om de selectie te kunnen versterken is een publiek geheim. Maar die plannen moeten geconcretiseerd worden en dan vergt voorlopig nog nog wel wat tijd terwijl ook onduidelijk is om hoeveel geld het gaat.

In Oostenrijk oefent Feyenoord deze week, achter gesloten deuren, tegen FC Zürich. Tot die tijd traint de ploeg hard en zoekt het na afloop verkoeling in de bergbeekjes in en rond Schruns.

Volledig scherm Francesco Antonucci (l) in actie tegen AEK Athene. © Pro Shots / Wouter Dill