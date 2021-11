Ihattaren geeft na wekenlange stilte teken van leven

Louis van Gaal pakt direct alle grote thema’s bij de kop: ‘De voorkeur van spelers gaat deze week opzij’

Oranje is begonnen aan de week van de waarheid in de WK-kwalificatie. Voor het eerst in acht jaar is het mondiale eindtoernooi dichtbij. Op weg naar slotduels met Montenegro en Noorwegen schept de bondscoach meteen klaarheid in een paar brandende thema’s.

10 november