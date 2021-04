Iedere idioot heeft tegenwoordig zijn eigen podium, veilig op zijn zielige zolderkamer

Twijfelach­tig record voor ADO Den Haag: recordaan­tal spelers in een seizoen

4 april ADO Den Haag is hard op weg naar de Keuken Kampioen Divisie, maar de club zette vandaag tegen FC Utrecht (1-4 nederlaag) wel een record in de eredivisie neer. Nog nooit gebruikte een club zoveel spelers in een seizoen.