Idrissi verkiest Marokko boven Oranje

Mossou over Van Hanegem Heel gewoon en toch volkomen uniek

Johan Cruijff was de beste, Willem van Hanegem de populairste Nederlandse voetballer aller tijden. Een onvergelijkbare volksheld. Hij is onberekenbaar en toch altijd hetzelfde. Verslaggever Sjoerd Mossou over het fenomeen.