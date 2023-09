Ibrahim Sangaré neemt afscheid bij PSV en is op weg naar Nottingham Forest: kassa rinkelt in Eindhoven

Ruim 35 miljoen

De Afrikaan zou vrijdagmiddag gaan trainen met PSV, maar is er naar verwachting niet meer bij en krijgt bij een definitief akkoord toestemming om naar Engeland te vliegen. PSV gaat ruim 35 miljoen euro voor hem cashen en dat bedrag is inclusief een aantal bonussen. Wel was er vrijdagmiddag nog discussie over de betalingstermijnen waar Nottingham aan wil voldoen. PSV wil het geld zo snel mogelijk hebben.

Of PSV nog een vervanger gaat halen, is onduidelijk. In Eindhoven is het op dit moment nog razend druk en meerdere spelers kunnen in theorie nog vertrekken. De transfer van Sangaré komt toch nog onverwacht, want er was donderdagavond nog op gerekend dat hij misschien wel zou blijven. De laatste transferdag brengt echter altijd verrassingen, zo blijkt ook nu weer.