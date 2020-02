Hyballa: Als ik binnen anderhalf jaar niet promoveer, ben ik weg

Ziekenboeg puilt niet alleen bij Ajax uit: dit zijn álle blessures in de eredivisie

4 februari Bij Ajax stapelen de blessuregevallen zich op. Zeven spelers zitten momenteel in de lappenmand. In negatieve zin steekt de ploeg van Erik ten Hag er in de eredivisie met kop en schouders bovenuit, zo blijkt uit een inventarisatie van de ziekenboeg bij alle clubs (zie voor complete lijst helemaal onderaan).