Hupperts verheugt zich op VVV: ‘De oude Guus komt terug’

Guus Hupperts (28) is weer terug op de Nederlandse velden. De aanvaller, die zijn profloopbaan begon bij Roda JC, speelt in het nieuwe seizoen voor VVV. Hoe is het met de Limburger, die ooit zo’n beetje alle grote eredivisieclubs achter zich aan had?

Door Dennis van Bergen



Proficiat, Guus.

,,Ja, dankjewel. Ik ben oprecht blij met mijn keuze voor VVV. Na een paar jaar van omzwervingen buiten Limburg, ben ik weer thuis in mijn eigen provincie. Dat voelt vertrouwd, dat voelt goed. Ik kijk er naar uit om weer wekelijks lekker te voetballen.”

We waren je een beetje uit het oog verloren, nadat je in 2016 uit Nederland vertrok. Hoe gaat het met de man die na zijn doorbraak bij Roda JC vaak zo excelleerde?

,,Goed. Ik heb nog wat ritme nodig om weer helemaal wedstrijd-klaar te worden. Maar verder gaat het prima. Ik ben blij dat ik al met VVV heb kunnen trainen. Dat was prettig na een wat vervelende laatste periode bij Lokeren.”

Volledig scherm Guus Hupperts viert een doelpunt voor Roda JC. © anp

Je wilt het liever niet hebben over Lokeren, de club die recent failliet is verklaard. Maar toch: wat was er zo vervelend aan die periode?

,,Weet je, er hing daar de laatste maanden gewoon een heel negatieve sfeer. Dat ben je op een bepaald moment beu. Dan verlies je het plezier in wat je anders zo enorm leuk vindt om te doen, voetballen dus. Maar goed, ik heb een streep gezet onder die Lokeren-tijd. Ik richt me nu volledig op VVV. Mooie club, mooi stadion, eredivisie; het hele plaatje klopte.”

En waarschijnlijk ligt er straks ook weer echt gras in De Koel. Heb je dat tijdens je contractonderhandelingen geëist?

,,Haha, nee. Dat niet. Al moet ik wel bekennen dat ik het een heel aangenaam vooruitzicht vind, mocht VVV daadwerkelijk weer op echt gras gaan spelen. Iedere voetballer speelt het liefst op echt gras, ik ook.”

In 2016 was je in beeld bij Ajax, maar koos je uiteindelijk voor AZ. Waarom heb je daar de grote verwachtingen niet waar kunnen maken?

,,Dat is lastig aan te geven. Ik was natuurlijk jong, woonde in Alkmaar voor het eerst op mezelf, en dat ook nog eens ver weg van mijn vertrouwde omgeving. En daarbij is AZ gewoon een grote club, waar je niet vanzelfsprekend in de basis staat. Uiteindelijk telt voor mij nu dat ik vooral vooruit wil kijken. Ik moet ervoor zorgen dat de ‘oude’ Guus weer terugkomt.”

En dat gaat lukken?

,,Ja, de oude Guus komt terug. Voetballen verleer je niet. Dat wil ik bij VVV laten zien.”