Huntelaar ziet basisplek als beloning: 'Goede keuze van de trainer’

Willem II had het tot de 1-0 prima op orde, maar na de goal van Daley Blind zakte het bij de Tilburgers in. Amper een minuut na Blind's doelpunt, schoof Huntelaar de bal bekeken langs keeper Timon Wellenreuther. Het bleek voor Willem II de nekslag te zijn. Op aangeven van Donny van de Beek schoot Huntelaar ook de 3-0 binnen.



,,Na de 1-0 was het los. In het begin waren we zoekende en onrustig aan de bal. Na de goals kwamen we er beter in. In de tweede helft zie je dat we het beter uitspeelden. We lieten de bal gaan en dan komen de kansen vanzelf", aldus de spits.



Huntelaar is dit seizoen geen vaste waarde in de basiself, maar werd door trainer Erik ten Hag beloond voor zijn harde werken. ,,Ik wist dat het er aan zat te komen. De trainer vertelde het eergisteren. Het is een goede keuze", aldus Huntelaar, die nu vijf goals heeft gemaakt in bekerfinales. Alleen Johan Cruyff maakte er meer (6).