Huntelaar: ‘Schalke gevoelskeuze, maar met Ajax kan ik kampioen worden’

Huntelaar is in twee periodes 6,5 jaar actief voor Ajax. De spits speelde zeven jaar bij Schalke. Daarom zegt hij: ,,Ik heb met beide clubs iets. Ik heb inderdaad tegen Marc Overmars gezegd dat als ik het wil Ajax het mij moet gunnen. Marc ging nog kijken. Waar ik naar neig? Ik weet het nog niet, misschien maak ik het morgen wel bekend. Ik ga er eens een nachtje over slapen, maar eens even genieten van deze wedstrijd.’’



En genieten kan de Achterhoeker. Hij stond nog geen minuut in het veld of hij knalde de 1-2 voor Ajax binnen. ,,Haller legt hem goed terug en dan niet nadenken: schieten. Die tweede was lekker rustig.’’