Huntelaar, Neres, Traoré; in die volgorde verwacht Ten Hag dat zijn ziekenboeg leegstroomt

Door Johan Inan Dat liet Ten Hag na de 2-2 tegen PSV weten. Vooral de aanstaande rentree van basisspeler David Neres is voor Ajax een opsteker. ,,Hij heeft de stap naar het veld gemaakt”, legde Ten Hag uit. ,,Hij gaat nu de eindfase van zijn herstel in. We hopen dat hij deze week de volgende stap kan maken.”

Huntelaar is er mogelijk tegen Twente weer bij. Wie er in Enschede, en ook zondag in de Klassieker tegen Feyenoord zeker niet terugkeert in de wedstrijdselectie, is Lassina Traoré. De spits is volgens Ten Hag nog wel even zoet met zijn bovenbeenblessure.