Huntelaar met 100 Ajax-goals in select gezelschap

Dat Huntelaar na zijn honderdste eredivisiegoal in Emmen (2-5) niet meteen wist te vertellen welke roemruchte Ajax-speler als laatste deze mijlpaal had bereikt, was niet zo heel vreemd. De voorgangers van de Achterhoeker waren allemaal actief in de vorige eeuw. Een overzicht.

Johan Cruijff

Goals: 204

Duels: 275

Volledig scherm Johan Cruijff schiet de bal in 1973 langs FC Amsterdam-doelman Jan Jongbloed (6-1). © ANP

Piet van Reenen (273 goals) is Ajax’ topscorer aller tijden. Maar ‘Goaltjes-Piet’ maakte al zijn doelpunten voor de invoering van het betaalde voetbal. Johan Cruijff maakte de meeste Ajax-goals in de eredivisie. De legendarische nummer 14 produceerde ook de meeste hattricks voor Amsterdammers: 16 stuks.

Sjaak Swart

Goals: 175

Duels: 463

Volledig scherm Sjaak Swart maakt in 1972 het eerste doelpunt tegen FC Utrecht (4-0). © ANP

Mister Ajax pikte heel wat goals mee in zijn langdurige loopbaan. Swart maakte zijn debuut voor Ajax in het jaar dat de eredivisie van start ging (1956) en stopte pas in 1973. Was vaak op dreef in de Klassieker tegen Feyenoord, waarin hij in totaal 14 keer scoorde. Alleen tegen MVV (17) maakte Swart meer eredivisiegoals.

Henk Groot

Goals: 161

Duels: 229

Volledig scherm Henk Groot passeert NAC-doelman Peter van der Merwe vanaf de strafschopstip in 1968: 3-0. © ANP

Henk Groot speelde tussen 1963 en 1965 voor Feyenoord, maar was in de vier jaar daarvoor én de vier jaar daarna een garantie voor goals bij Ajax. De Noord-Hollander heeft nog altijd het Ajax-record van de meeste doelpunten in één seizoen. In 1960-1961 maakte hij er 41.

Piet Keizer

Goals: 146

Duels: 364

Volledig scherm Piet Keizer (m) scoort in 1968 tegen MVV (2-2). Doelman Frans Körver is geklopt. © ANP

Sierlijke linksbuiten van het grote Ajax uit de jaren 60 en 70 die meer kon dan alleen de bal panklaar leggen voor een medespeler. Keizer was zelf ook vaak trefzeker. Maakte de meeste uitgoals (72) voor Ajax in de eredivisie.

Marco van Basten

Goals: 127

Duels: 133

Volledig scherm De beroemde omhaal van Marco van Basten tegen FC Den Bosch (3-1) in 1986. © ED OUDENAARDEN

De man die Oranje in 1988 Europees kampioen maakte scoorde er in de eerste zes jaar van zijn loopbaan (1981-1987) lustig op los voor Ajax. Van Basten scoorde op 16-jarige leeftijd bij zijn debuut tegen NEC en was daarna niet meer te houden. Van alle spelers met meer dan 100 eredivisiegoal had hij de minste minuten nodig voor een treffer (85).

Ruud Geels

Goals:123

Duels: 132

Volledig scherm Ruud Geels kopt op fraaie wijze raak tegen Feyenoord. De spits scoorde liefst vijf keer in de met 6-0 gewonnen topper in 1975. © ANP

Ook wel Ruud Goals genoemd en niet zonder reden. Geels werd als spits van Ajax liefst vier keer op rij (1974-1978) topscorer van Nederland. Presteerde dat later ook nog eens als speler van Sparta (1980-1981), Is na Willy van der Kuijlen (311) goals met 265 doelpunten achter zijn naam de meest productieve eredivisiespeler ooit.

Dennis Bergkamp

Goals: 103

Duels: 185

Volledig scherm Dennis Bergkamp kopt raak in de uitwedstrijd tegen Volendam (0-3) in 1988. © ANP

De laatste Ajacied voor Huntelaar die de magische grens van honderd goals doorbrak. Dat deed hij bijna 26 jaar geleden, op 23 mei 1993 tegen FC Groningen (4-0).

Cees Groot

Goals: 100

Duels: 120

Volledig scherm Cees Groot in 1960. © ANP

De oudere broer van Henk Groot speelde vijf jaar voor Ajax en haalde in die periode een uitstekend moyenne als spits, die toen nog middenvoor genoemd werd. Maakte precies honderd goals voor de Amsterdammers. Opvallend: zijn laatste eredivisietreffer maakte hij in zijn laatste competitiewedstrijd voor Ajax, op 10 mei 1964 tegen Go Ahead Eagles (4-2).

Klaas-Jan Huntelaar

Goals: 100

Duels: 143

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar loopt juichend weg na zijn 100ste goal voor Ajax in Emmen. © ANP