Huiswerk voor Feyenoord na Johan Cruijff Schaal: aankopen moeten Arne Slot meer opties geven

PSV wint van Nottingham Forest in laatste oefenduel zonder wissels

PSV heeft de vierde oefenwedstrijd op rij gewonnen. Na BW Linz (1-2), FC Augsburg (1-2) en FC Eindhoven (3-1) werd vanavond in het Philips Stadion in Eindhoven ook tegen Nottingham Forest een zege geboekt. De Eindhovenaren maakten in de tweede helft het verschil, via een goede goal van Johan Bakayoko. Het Belgische talent legde vanaf een meter of zeventien aan en schoot zuiver, hard en laag in de rechterhoek raak: 1-0.